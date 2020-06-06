США предложили России помощь в устранении последствий разлива топлива в Норильске

Вашингтон готов оказать Москве помощь в ликвидации последствий разлива 20 тысяч тонн топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

— Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, США готовы помочь России со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов, — написал он в "Твиттере".