США предложили России помощь в устранении последствий разлива топлива в Норильске

Вашингтон готов оказать Москве помощь в ликвидации последствий разлива 20 тысяч тонн топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
— Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, США готовы помочь России со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов, — написал он в "Твиттере".
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал устранить разлив топлива за счёт компании.