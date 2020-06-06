В ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до августа

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о дальнейшем сокращении добычи нефти ещё на один месяц — до конца июля 2020 года. Об итогах переговоров сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

— Страны ОПЕК и страны "не-ОПЕК" единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путём компенсации любых объёмов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае, — написал он в "Твиттере".