В ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до августа

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о дальнейшем сокращении добычи нефти ещё на один месяц — до конца июля 2020 года. Об итогах переговоров сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
— Страны ОПЕК и страны "не-ОПЕК" единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путём компенсации любых объёмов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае, — написал он в "Твиттере".
Вместе с тем ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что сделка была согласована всеми участниками, за исключением Мексики. По словам источника агентства, сокращение добычи в июле составит 9,6 млн баррелей в сутки, но в итоговом коммюнике ОПЕК+ цифра указана не будет.