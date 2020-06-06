Мишустин подписал постановление о возврате денег за отменённые представления

Организаторы, чьи шоу отменились в связи с чрезвычайной ситуацией, будут обязаны вернуть всю стоимость билета. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Билет на перенесённое мероприятие можно будет обменять на ваучер.

— При переносе зрелищного мероприятия организация <...> вправе предложить посетителю посетить перенесённое зрелищное мероприятие по ранее приобретённому билету, абонементу или экскурсионной путёвке либо обменять ранее приобретённый посетителем билет, абонемент или экскурсионную путёвку на ваучер на перенесённое зрелищное мероприятие, — говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Отмечается, что ваучер может быть как физический, так и в электронном виде. Получить его можно будет в день обращения о замене билета. Если же перенесённое мероприятие не состоялось, организаторы обязаны вернуть всю стоимость билета по предоставленному ваучеру.