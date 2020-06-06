"Скорую, быстро!" В Кузбассе пожарный снял на видео, как шланг пробил ему голову

Пожарный трагически погиб в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области во время испытаний пожарной техники. Он записывал проверку на видео, и в этот момент произошёл несчастный случай.

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Как стало известно Лайфу, Константин 2 июня проверял состояние рукавов. Под напором воды шланг выскочил из рук другого пожарного и ударил товарища по голове. Мужчина потерял сознание, а ошарашенные случившимся коллеги стали кричать: "Срочно, скорую!" С пробитым черепом пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Константину было всего 36 лет.