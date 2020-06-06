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Путин заявил, что российская культура прошла испытание пандемией

Глава государства поблагодарил работников этой сферы за удалённую работу.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Онлайн-технологии дали новый толчок для развития культуры в России. В период пандемии многие театры, музеи и артисты перешли на удалённый режим работы, за счёт чего даже расширили свою аудиторию. Об этом в ходе сегодняшнего совещания с деятелями российской культуры заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил работников культурной отрасли за то, что в период ограничительных мер они не опустили руки и продолжали работать даже без живых зрителей, транслируя спектакли в Интернете, читая лекции и устраивая онлайн-концерты.

Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное, чтобы поддержать людей, — отметил Путин.

Ранее президент России ответил на вопрос об открытии театров, заявив, что пока из соображений безопасности делать это рано.

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