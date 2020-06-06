Путин заявил, что российская культура прошла испытание пандемией

Онлайн-технологии дали новый толчок для развития культуры в России. В период пандемии многие театры, музеи и артисты перешли на удалённый режим работы, за счёт чего даже расширили свою аудиторию. Об этом в ходе сегодняшнего совещания с деятелями российской культуры заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил работников культурной отрасли за то, что в период ограничительных мер они не опустили руки и продолжали работать даже без живых зрителей, транслируя спектакли в Интернете, читая лекции и устраивая онлайн-концерты.

— Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное, чтобы поддержать людей, — отметил Путин.