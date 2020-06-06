Путин заявил, что спортсмены могли бы сидеть на карантине не дома, а на сборах

Спортсмены вместо домашней самоизоляции могли бы продолжать тренироваться на олимпийских базах, соблюдая условия карантина. Это отметил сегодня президент России Владимир Путин.
— Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки, — сказал он на встрече с деятелями культуры.
Путин отметил, что в сфере искусства что-то подобное сделать сложнее, но нужно к этому идти.
Ранее Путин ответил на вопрос о сроках открытия театров. Он заявил, что делать это преждевременно. В первую очередь из соображений безопасности самих артистов.