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Путин заявил, что спортсмены могли бы сидеть на карантине не дома, а на сборах

По его мнению, с деятелями культуры тоже нужно прийти к чему-то подобному.

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Спортсмены вместо домашней самоизоляции могли бы продолжать тренироваться на олимпийских базах, соблюдая условия карантина. Это отметил сегодня президент России Владимир Путин.

Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки, — сказал он на встрече с деятелями культуры.

Путин отметил, что в сфере искусства что-то подобное сделать сложнее, но нужно к этому идти.

Ранее Путин ответил на вопрос о сроках открытия театров. Он заявил, что делать это преждевременно. В первую очередь из соображений безопасности самих артистов.

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