Около 20 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии пострадало около 20 человек. Об этом сообщила газета "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

– ДТП произошло на трассе "Кавказ" в районе "Сад-Гигант Ингушетия". Столкнулись два пассажирских автобуса. Ушибы получили около 20 человек, погибших нет, – рассказали в управлении.

Собеседник уточнил, что у пострадавших состояние средней степени тяжести. Они доставлены в районную больницу. Обстоятельства и причины столкновения автобусов выясняются.