Зеленский забыл про пандемию коронавируса и отправился на велопрогулку с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на пандемию коронавируса, собрал представителей ведущих СМИ страны в неформальной обстановке в резиденции "Залесье" Киевской области. Поводом для встречи "без галстуков" стал День журналиста, который отмечается в Незалежной 6 июня.

Украинский лидер поздравил гостей с профессиональным праздником, а затем отправился вместе с ними на велопрогулку. Зеленского сопровождала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Среди других участников встречи были гендиректор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, ведущая программы "Факты" на телеканале ICTV Елена Фроляк, ведущий ток-шоу "Свобода слова" Савик Шустер и другие.

— Любознательные, оперативные, быстрые на слово и ноги, внимательные к деталям и иногда настырные. Но в то же время всегда с высоким чувством справедливости. Это всё о наших журналистах. Я всегда буду отвечать на ваши вопросы, даже в самых неожиданных местах и условиях, — написал Зеленский в "Фейсбуке", выложив фото с велопрогулки.

Он назвал СМИ залогом демократии и развития гражданского общества. Украинский президент напомнил, что журналисты — это четвёртая власть, поэтому им нельзя забывать о возложенной на них ответственности. Зеленский пожелал всем акулам пера сил и вдохновения.