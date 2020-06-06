Москвич на спор спрыгнул с моста

В Москве мужчина спрыгнул на спор с Краснохолмского моста и едва не утонул. Об этом рассказали в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. По тревоге на место ЧП были направлены спасатели.

— Прибыв на место, спасатели обнаружили в пяти метрах от берега тонущего мужчину. Виктор Ануров в ГКС нырнул в воду и подхватил человека. Товарищи помогли поднять пострадавшего на борт катера, — цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сигнал на пульт спасательной станции "Крымский мост" поступил в 11:54. Спасённого мужчину 1980 года рождения доставили на станцию, где его осмотрели медики.