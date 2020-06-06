Под Тулой врачей обвинили в избиении до смерти ветерана первой чеченской войны

В конце мая в горбольницу Новомосковска Тульской области местная жительница привезла сына — 43-летнего ветерана первой чеченской войны Константина Красикова. Недавно мужчина перенёс операцию на сердце, но после выписки дома ему стало хуже. От скорой он отказался, боясь заболеть коронавирусом. В больнице, впрочем, обследование не выявило проблем с сердцем, мужчину отправили в реанимацию. Через несколько часов врачи связались с матерью Константина и заявили, что сына переводят в тульскую больницу с подозрением на коронавирус. Прибывшая вновь в больницу женщина увидела своего сына "избитым до неузнаваемости".
— Костя сидел в полуобморочном состоянии, избитый, всё тело было в ссадинах и царапинах, на правой стороне лица была огромная чёрная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, — заявили порталу "Подъём" родственники ветерана.
Как рассказали врачи семье ветерана, он вёл себя буйно во время госпитализации, потому и появились на теле данные травмы. Однако родные отмечают, что это нехарактерно для Константина.
— Он был добрейший человек. Он еле шевелился, когда пришёл в больницу. Могу предположить: вдруг вырвало его или дёргался, или обмочился. Там за такое сильно бьют. Это другие пациенты говорили, — заявили родные.
По факту смерти Константина было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть". Также, собственно, внутреннее расследование начал региональный Минздрав.
Как сообщал Лайф, ранее пьяный житель Кузбасса избил медсестру, приехавшую на вызов к его больной матери.