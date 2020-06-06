Под Тулой врачей обвинили в избиении до смерти ветерана первой чеченской войны

В конце мая в горбольницу Новомосковска Тульской области местная жительница привезла сына — 43-летнего ветерана первой чеченской войны Константина Красикова. Недавно мужчина перенёс операцию на сердце, но после выписки дома ему стало хуже. От скорой он отказался, боясь заболеть коронавирусом. В больнице, впрочем, обследование не выявило проблем с сердцем, мужчину отправили в реанимацию. Через несколько часов врачи связались с матерью Константина и заявили, что сына переводят в тульскую больницу с подозрением на коронавирус. Прибывшая вновь в больницу женщина увидела своего сына "избитым до неузнаваемости".

— Костя сидел в полуобморочном состоянии, избитый, всё тело было в ссадинах и царапинах, на правой стороне лица была огромная чёрная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, — заявили порталу "Подъём" родственники ветерана.

Как рассказали врачи семье ветерана, он вёл себя буйно во время госпитализации, потому и появились на теле данные травмы. Однако родные отмечают, что это нехарактерно для Константина.

— Он был добрейший человек. Он еле шевелился, когда пришёл в больницу. Могу предположить: вдруг вырвало его или дёргался, или обмочился. Там за такое сильно бьют. Это другие пациенты говорили, — заявили родные.

По факту смерти Константина было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть". Также, собственно, внутреннее расследование начал региональный Минздрав.