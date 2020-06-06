Пресс-секретарь Алибасова сообщил о пропаже продюсера

В Москве пропал музыкант и основатель группы "На-На" Бари Алибасов. Об этом Лайфу сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин. Отмечается, что сегодня продюсер празднует 73-летие.

— К сожалению, Бари Каримович ни с кем не выходит на связь. Даже сегодня. Как известно, сын известного продюсера Бари-младший увёз отца из квартиры в Мерзляковском переулке 4 июня. С тех пор о судьбе продюсера ничего не известно, — рассказал Горжанкин.

Помощник музыканта добавил, что в пропаже Алибасова может быть замешан его сын. По словам Горжанкина, Алибасов-младший странно себя ведёт и что-то скрывает.