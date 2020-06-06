В России предложили запускать ракеты с самолётов как из миномёта

В России предложили новый способ запуска ракет с боевых самолётов — использовать вертикальные пусковые установки, в которых предполагается миномётный старт. Таким образом предлагают запускать противоракеты, управляемые и баллистические ракеты. Инициатива исходит от специалистов конструкторского бюро "Факел" и научно-производственного предприятия "Радар ммс". Соответствующий патент уже есть в базе данных Федерального института промышленной собственности.

— Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещённого на воздушном носителе, — цитирует ТАСС документ.

Миномётный старт предполагает выброс ракеты из пусковой установки без запуска её двигателя. Например, при помощи порохового аккумулятора давления. Чтобы обеспечить устойчивость полёта, специалисты предлагают установить в носовой части выстреливаемой ракеты двигатели стабилизации. Её маршевый двигатель будет запускаться позже, на безопасной дистанции от самолёта.