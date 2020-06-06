В квартире министра юстиции Южной Осетии разбили окна

В Южной Осетии ведётся поиск неизвестных, которые в ночь на 6 июня забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции республики Залины Лалиевой. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского МВД.

— На место происшествия незамедлительно выехали оперативно-следственные группы МВД и прокуратуры. Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, — говорится в сообщении ведомства.

Фото © Пресс-служба ГУ МВД Республики Южная Осетия

Отмечается, по предварительным данным, что ни министр, ни члены её семьи не пострадали. Сумма нанесённого ущерба устанавливается.