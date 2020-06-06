Америка в огне. Бэнкси посвятил новое произведение протестам в США

Всемирно известный уличный художник Бэнкси опубликовал в "Инстаграме" новую работу, которую посвятил протестам в США, разразившимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Художник изобразил траурный портрет с чёрной фигурой, над которой висит американский флаг. Нижний угол флага горит от пламени свечи, стоящей рядом.

Бэнкси признался, что сначала хотел молчать и слушать, что говорят афроамериканцы. Но потом понял, что это "не их проблема, а его". По его мнению, цветных людей обманывает и приносит им страдания лживая система, которую придумали "белые". Бэнкси сравнил ситуацию с прорванной трубой, которая затапливает квартиру живущих снизу. Но эту трубу должны чинить не афроамериканцы, потому что "их никто не впустит в квартиру сверху".

— Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы, — подписал публикацию художник.