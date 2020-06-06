Путин заявил о стремлении к скорейшему снятию ограничений по коронавирусу

Выходить из режима ограничительных мер, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции, регионам нужно спокойно и осознанно. Об этом сегодня во время онлайн-встречи с представителями сферы культуры заявил президент РФ Владимир Путин. В то же время он подчеркнул, что необходимо стремиться к скорейшему снятию всех ограничений.

— Но тем не менее будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, — отметил президент.