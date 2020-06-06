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Путин заявил о стремлении к скорейшему снятию ограничений по коронавирусу

Во многих регионах России жители ещё должны находиться в целях безопасности дома.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Выходить из режима ограничительных мер, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции, регионам нужно спокойно и осознанно. Об этом сегодня во время онлайн-встречи с представителями сферы культуры заявил президент РФ Владимир Путин. В то же время он подчеркнул, что необходимо стремиться к скорейшему снятию всех ограничений.

Но тем не менее будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, — отметил президент.

В ходе совещания глава государства подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, падение цен на нефть и в целом нестабильную экономическую обстановку, на продвижение русской культуры и языка средств в российском бюджете хватит.

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