Власти Польши попросили США поскорее ввести в страну свои войска

Польша надеется, что президент США Дональд Трамп как можно скорее выведет часть американских войск из Германии и переведёт в республику. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединёнными Штатами из Германии, прибудут в Польшу как можно скорее, — передаёт его слова Reuters.

Премьер-министр заявил, что американские войска нужны Польше для защиты от России, отметив, что "настоящая опасность исходит с восточной границы".