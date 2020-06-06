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Власти Польши попросили США поскорее ввести в страну свои войска

Польский премьер полагает, что государство нуждается в защите от России.

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Фото © Pixabay

Польша надеется, что президент США Дональд Трамп как можно скорее выведет часть американских войск из Германии и переведёт в республику. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединёнными Штатами из Германии, прибудут в Польшу как можно скорее, — передаёт его слова Reuters.

Премьер-министр заявил, что американские войска нужны Польше для защиты от России, отметив, что "настоящая опасность исходит с восточной границы".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. К сентябрю из страны планируется вывести 9,5 тысячи военных, в то время как сейчас в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих США в пяти крупных гарнизонах.

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