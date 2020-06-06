НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Новый театральный сезон в России может начаться со зрителями

Рекомендации по работе культурных учреждений будут опубликованы в ближайшее время.

32
Post cover

Фото © Московский театр Олега Табакова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что в начале нового театрального сезона на постановках смогут присутствовать зрители. Она сообщила, что ведомство вместе с деятелями культуры сейчас прорабатывает рекомендации по работе театров.

Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями, — сказала Попова на видеосовещании президента России с деятелями культуры.

Ранее в ходе совещания президент РФ Владимир Путин высказал мнение, в чём секрет величия и притягательности русской литературы и русской культуры, которая восхищает весь мир.

Выбор редакции

Loading...