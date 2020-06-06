Новый театральный сезон в России может начаться со зрителями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что в начале нового театрального сезона на постановках смогут присутствовать зрители. Она сообщила, что ведомство вместе с деятелями культуры сейчас прорабатывает рекомендации по работе театров.
— Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями, — сказала Попова на видеосовещании президента России с деятелями культуры.
Ранее в ходе совещания президент РФ Владимир Путин высказал мнение, в чём секрет величия и притягательности русской литературы и русской культуры, которая восхищает весь мир.