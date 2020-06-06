Путин: На продвижение русской культуры денег у нас хватит

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На продвижение русской культуры и языка в российском бюджете денег хватит, несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин поэту, драматургу и переводчику произведений Александра Пушкина Джулиану Лоуэнфельду.

Американец рассказал президенту о проекте "Пушкин — всему миру", направленном на продвижение русской культуры через качественный перевод произведений великого поэта на иностранные языки. Лоуэнфельд заметил, что проект не потребует больших вложений.

— Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка — наследие Пушкина — денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются, — заметил президент с улыбкой.