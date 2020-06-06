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Путин: На продвижение русской культуры денег у нас хватит

Так глава государства ответил на замечание американца Джулиана Лоуэнфельда, который сказал, что качественный перевод произведений на иностранные языки не требует больших вложений.

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Видео © LIFE

На продвижение русской культуры и языка в российском бюджете денег хватит, несмотря на падение мировых цен на нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин поэту, драматургу и переводчику произведений Александра Пушкина Джулиану Лоуэнфельду.

Американец рассказал президенту о проекте "Пушкин — всему миру", направленном на продвижение русской культуры через качественный перевод произведений великого поэта на иностранные языки. Лоуэнфельд заметил, что проект не потребует больших вложений.

Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка наследие Пушкина денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются, — заметил президент с улыбкой.

К слову, цены на нефть уже несколько дней подряд показывают стабильный рост. Катализатором послужили новости о предстоящей встрече министров стран участниц ОПЕК+. Предполагаемой темой переговоров является продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня. Накануне стоимость барреля нефти Brent подорожала выше $42 — это максимум с начала марта.

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