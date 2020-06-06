"В школе верил, что Россия — империя зла". Американец-переводчик Пушкина поблагодарил Путина за гражданство РФ

Американский поэт, драматург и один из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык Джулиан Генри Лоуэнфельд в ходе совещания президента России с представителями российской культуры поблагодарил Владимира Путина за гражданство Российской Федерации.

— Мой папа был советником Госдепа, советником двух президентов. Я в школе верил, что Россия — это империя зла, и боялся, что вот-вот будет советский удар по Бронксу (район Нью-Йорка. — Прим. Лайфа) ракетой. Я правда так считал, — признался Лоуэнфельд.

Драматург рассказал, что именно благодаря стихотворениям Пушкина полюбил Россию, и рассказал о своём проекте по переводу произведений величайшего русского поэта. Помимо того, Лоуэнфельд предложил Путину свою помощь в продвижении советского кино.

В ходе того же совещания Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности и великим наследием страны. Он добавил, что русский язык является эталоном для многих жанров мирового искусства, а русская культура восхищает целый мир.