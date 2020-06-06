Во Франции после карантина открыли Версальский дворец для посетителей

Дворцовый комплекс Версаля, который находится к юго-западу от Парижа, после 82-дневного карантина открыли для посетителей. Начиная с этого дня он будет работать по своему обычному расписанию: с 9:00 до 18:30 (10:00–19:30 мск). Об этом сообщила радиостанция FranceInfo.

На такой долгий срок дворец закрывали второй раз в истории. Первое долгое закрытие произошло в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.

Пока дворцовый комплекс не могут посещать группы с гидами, это станет возможно только с 10 июня. Но при условии, что число посетителей в группе не будет превышать 10 человек. Отменены все июньские концерты и оперные спектакли. Также пока не будет вечерних сеансов работы фонтанов с подсветкой.

В Версале закрыты камеры хранения, рестораны и кафе. Посетителям можно есть пищу, которую они принесли с собой, и пить воду, только находясь в парке. Не работают также магазины сувениров.