Вечеринка под домашним арестом. Лайф узнал, при каких обстоятельствах Доктор Смерть впала в кому

Впавшая в кому лжехирург Алёна Верди за день до этого, находясь под домашним арестом, была на вечеринке в загородном доме своей подруги под Краснодаром. 29 мая друзья выпивали и веселились, а утром 30 мая Алёну не смогли разбудить.

Как стало известно Лайфу, наутро после праздника к ней пришла подруга Юлия и попыталась разбудить. Ответа не последовало, и тогда Юлия решила, что девушка накануне перебрала с алкоголем и плохо себя чувствует. Однако вскоре всё же вызвали скорую помощь.

В больницу Алёну забирали уже в состоянии комы. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. По данным Лайфа, предварительной причиной комы является передозировка лекарств, однако друзья лжехирурга утверждают, что на вечеринке та никаких препаратов не употребляла, хоть и замечали за ней смену настроения в последнее время. Назначенный на 4 июня суд Алёны Верди перенесли на более поздний срок.

Напомним, Алёна Верди во время операций по коррекции внешности искалечила как минимум десять своих пациенток. Свои операции она проводила в том числе и дома. Одна женщина лишилась из-за лжехирурга переносицы и части груди, а другая умерла. Позже выяснилось, что документы женщины об образовании были подделкой.