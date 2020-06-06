Хайп, падра, эщкере. "Яндекс" составил топ новых слов за последние 10 лет

Ко Дню русского языка аналитики "Яндекса" по данным поисковых запросов составили рейтинг новых слов, которые россияне освоили за последнее десятилетие. В список попали самые популярные из них.
Так, в 2014 году в стране особо популярным стало слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, людей начало интересовать значение слова "эщкере".
Фото © "Яндекс"
А за последний год пользователи чаще всего интересовались происхождением таких слов, как "Русь", "работа" и "спасибо". В топе также оказались актуальные сейчас слова "карантин" и "врач".
Фото © "Яндекс"
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