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Хайп, падра, эщкере. "Яндекс" составил топ новых слов за последние 10 лет

По этому списку можно понять, как новые явления отражались на языке.

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Фото © Pixabay

Ко Дню русского языка аналитики "Яндекса" по данным поисковых запросов составили рейтинг новых слов, которые россияне освоили за последнее десятилетие. В список попали самые популярные из них.

Так, в 2014 году в стране особо популярным стало слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, людей начало интересовать значение слова "эщкере".

Фото © "Яндекс"

А за последний год пользователи чаще всего интересовались происхождением таких слов, как "Русь", "работа" и "спасибо". В топе также оказались актуальные сейчас слова "карантин" и "врач".

Фото © "Яндекс"

Напомним, сегодня стартовал Всероссийский цифровой диктант по русскому языку. Пройти тест можно на сайте "цифровойдиктант.рф" до 15 июня.

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