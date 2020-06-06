США отказались вернуть России захваченную дипсобственность

После введения чрезвычайного положения в штате Нью-Йорк Россия призвала США вернуть отнятую дипсобственность из гуманитарных соображений на фоне пандемии, но получила отказ. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания.

— Мы надеялись, что по крайней мере гуманитарные соображения, не говоря уже о юридических обязательствах, будут преобладать над политическими мотивами. Но США не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа, — уточнил дипломат.

В связи с этим Россия попросила генерального секретаря ООН "вмешаться в ситуацию и обеспечить возвращение собственности". Кузьмин напомнил, что действия Вашингтона нарушают положения соглашения о стране пребывания.