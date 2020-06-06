В Дагестане толпа набросилась на автозак, чтобы отбить у полиции обвиняемого в убийстве сына — видео

В дагестанском Буйнакске судебное заседание по делу об убийстве молодого человека его же отцом едва не закончилось трагически для родственников и друзей обвиняемого. Поддержать подследственного пришли десятки людей, которые не считают пожилого мужчину виновным в чём-либо. Когда же обвиняемого начали увозить в СИЗО, родственники мужчины бросились на автозак, чтобы помешать проезду, и едва сами не попали под колёса автомобиля.

На появившихся в соцсетях кадрах у здания суда видно, что несколько молодых людей бросились на капот автозака, чтобы помешать его проезду, одновременно с этим они били по лобовому стеклу руками, призывая водителя остановиться. Следом за машиной бегут полицейские, чтобы задержать хулиганов.

В итоге мужчина всё же был доставлен из Буйнакска в Махачкалу. По предварительным данным, 63-летний мужчина застрелил своего 41-летнего сына, который якобы был наркозависимым. По одной из версий, отец лишь оборонялся от вооружённого ножом сына, который был в неадекватном состоянии.