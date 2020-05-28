Шестерых подмосковных "блогеров" забрали в полицию после вечеринки со стрельбой

В Московской области шестерых "блогеров", которые накануне в Чехове устроили громкие проводы в армию для своего друга со стрельбой и оскорблением правоохранителей, доставили в отдел полиции для разбирательств. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Автомат, из которого молодые люди стреляли в воздух, был предварительно охолощён. В данный момент оружие отправили на исследование.
Пятерых участников вечеринки привлекут к административной ответственности, а на одного из молодых людей возбудили дело по статье "Хулиганство".
Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следователи организовали проверку после инцидента в Чехове. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, компания молодых "блогеров" пыталась сорвать с лица полицейского маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может". Все свои действия они снимали на камеры телефонов. Кроме того, молодые люди спустили колёса автомобилю правоохранителей.
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