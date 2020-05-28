НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Шестерых подмосковных "блогеров" забрали в полицию после вечеринки со стрельбой

Против одного из молодых людей завели уголовное дело.

512

В Московской области шестерых "блогеров", которые накануне в Чехове устроили громкие проводы в армию для своего друга со стрельбой и оскорблением правоохранителей, доставили в отдел полиции для разбирательств. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Автомат, из которого молодые люди стреляли в воздух, был предварительно охолощён. В данный момент оружие отправили на исследование.

Пятерых участников вечеринки привлекут к административной ответственности, а на одного из молодых людей возбудили дело по статье "Хулиганство".

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следователи организовали проверку после инцидента в Чехове. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, компания молодых "блогеров" пыталась сорвать с лица полицейского маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может". Все свои действия они снимали на камеры телефонов. Кроме того, молодые люди спустили колёса автомобилю правоохранителей.

Выбор редакции

Loading...