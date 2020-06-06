Путин рассказал, в чём секрет величия русской литературы

Президент РФ Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности и великим наследием страны. Глава государства отметил это в ходе встречи с деятелями культуры в режиме видеоконференции. Она приурочена ко Дню русского языка и дню рождения великого классика Александра Сергеевича Пушкина.

— Русский язык объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, чёткости, меткости, выразительности и красоте. В этих качествах языка, наверное, и секрет величия и притягательности русской литературы, русской культуры, которая восхищает весь мир, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что русский язык является эталоном для многих жанров мирового искусства. А основоположник современного русского языка — это Александр Сергеевич Пушкин. Творчество великого поэта и писателя представляет из себя достояние русской и мировой культуры, напомнил президент.

По мнению главы государства, пандемия коронавируса стала показателем жизнеспособности и открытости к обществу российской культуры. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное для поддержания людей: проводили онлайн-трансляции спектаклей, лекции, онлайн-концерты и экскурсии. Президент поблагодарил деятелей культуры за их труд.