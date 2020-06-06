Путин поинтересовался о здоровье переболевшей коронавирусом министра Любимовой — видео

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Президент РФ Владимир Путин поинтересовался о самочувствии министра культуры Ольги Любимовой, которая в мае переболела коронавирусной инфекцией. Болезнь у неё протекала в лёгкой форме, госпитализация не понадобилась.

— Ольга Борисовна, как вы себя чувствуете, всё хорошо у вас со здоровьем? — обратился президент к Любимовой во время общения с деятелями культуры по видеосвязи.

Глава Минкультуры поблагодарила Путина за беспокойство и ответила, что всё хорошо.