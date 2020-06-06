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Путин поинтересовался о здоровье переболевшей коронавирусом министра Любимовой — видео

Глава Минкультуры вернулась к работе 14 мая после выздоровления.

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Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался о самочувствии министра культуры Ольги Любимовой, которая в мае переболела коронавирусной инфекцией. Болезнь у неё протекала в лёгкой форме, госпитализация не понадобилась.

Ольга Борисовна, как вы себя чувствуете, всё хорошо у вас со здоровьем? — обратился президент к Любимовой во время общения с деятелями культуры по видеосвязи.

Глава Минкультуры поблагодарила Путина за беспокойство и ответила, что всё хорошо.

Помимо главы Минкультуры коронавирусом в Правительстве РФ уже переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков. Кроме того, CoViD-19 был выявлен у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Последний тоже выздоровел и рассказал о необычных симптомах болезни.

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