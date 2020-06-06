Грушко заявил, что НАТО может пойти на провокации во время Парада Победы

НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения в России Парада Победы 24 июня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

— Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 Мая, — передаёт ТАСС его слова.

Также Глушко отметил, что альянс пока не готов конструктивно отреагировать на решение командования Вооружённых сил РФ не проводить в нынешнем году крупных учений вблизи границ со странами альянса.