Экс-сенатор назвала 30-летних мам "старородками". Её слова сочли ахинеей

Глава Союза женщин России, экс-сенатор Екатерина Лахова заявила, что женщины, которые рожают после 30 лет, — "старородки". По её мнению, нужно прививать детям любовь к семье с раннего возраста. Уроки сексуального воспитания в школах не нужны, на первом месте должен стоять вопрос подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни.

— Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками, — заявила Лахова.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала эти слова ахинеей и посоветовала коллеге обратить своё внимание на разводы и проблемы матерей-одиночек. По её мнению, такие высказывания Ляховой говорят о профессиональном выгорании.

— Когда-то Екатерина Лахова была весьма прогрессивным депутатом. Одним из авторов закона о гендерном равенстве! У меня три версии: куда ветер дует, туда и Екатерина Филипповна, профессиональное выгорание или хотела сказать что-то умное, но получилось не очень, что, в принципе, вписывается в предыдущую версию. Иначе эту ахинею не оправдать, — передаёт радиостанция "Говорит Москва" слова Пушкиной.

Она предложила фокусироваться коллеге на другом. В стране сейчас 30% матерей воспитывают детей в одиночку. Долгов по алиментам — 100 миллиардов. Россия — один из лидеров по разводам.