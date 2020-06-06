Экс-сенатор назвала 30-летних мам "старородками". Её слова сочли ахинеей

Глава Союза женщин России, экс-сенатор Екатерина Лахова заявила, что женщины, которые рожают после 30 лет, — "старородки". По её мнению, нужно прививать детям любовь к семье с раннего возраста. Уроки сексуального воспитания в школах не нужны, на первом месте должен стоять вопрос подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни.
— Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками, — заявила Лахова.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала эти слова ахинеей и посоветовала коллеге обратить своё внимание на разводы и проблемы матерей-одиночек. По её мнению, такие высказывания Ляховой говорят о профессиональном выгорании.
— Когда-то Екатерина Лахова была весьма прогрессивным депутатом. Одним из авторов закона о гендерном равенстве! У меня три версии: куда ветер дует, туда и Екатерина Филипповна, профессиональное выгорание или хотела сказать что-то умное, но получилось не очень, что, в принципе, вписывается в предыдущую версию. Иначе эту ахинею не оправдать, — передаёт радиостанция "Говорит Москва" слова Пушкиной.
Она предложила фокусироваться коллеге на другом. В стране сейчас 30% матерей воспитывают детей в одиночку. Долгов по алиментам — 100 миллиардов. Россия — один из лидеров по разводам.
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Напомним, ранее депутат Виталий Милонов предложил выплачивать одиноким отцам пособие на домработниц. По его мнению, его могли бы получать мужчины, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на каждого ребёнка.