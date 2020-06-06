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"Где 400 миллионов?" Глава Якутии во время доклада Путину "потерял" бюджетные средства

Впрочем, деньги нашлись практически сразу.

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Во время доклада президенту России губернатор Якутии Алексей Цыденов "потерял" почти 400 миллионов рублей, однако, удивившись, Владимир Путин тут же "нашёл" пропавшие деньги.

Цыденов отчитывался перед главой государства о выделенных на модернизацию здания библиотеки средствах и назвал сумму в размере 615 миллионов рублей. Взгляд президента сразу изменился на удивлённый, после чего он перебил чиновника, возразив, что сумма должна была быть значительно больше.

Нет. Нет-нет-нет. Миллиард. По моим данным, миллиард стоит библиотека. Значит, если вы говорите 600 [миллионов], то где ещё 400 миллионов? — спросил Путин.

Оказалось, что речь шла лишь о новом корпусе библиотеки, на который была потрачена названная сумма. Ещё один корпус — старый, который ждёт реконструкции. Губернатор уточнил, что у президента правильные данные и что оставшиеся 385 миллионов пойдут на ремонт старого здания.

Ранее в ходе того же совещания американский поэт, драматург и один из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык Джулиан Генри Лоуэнфельд поблагодарил Путина за российское гражданство.

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