"Где 400 миллионов?" Глава Якутии во время доклада Путину "потерял" бюджетные средства

Во время доклада президенту России губернатор Якутии Алексей Цыденов "потерял" почти 400 миллионов рублей, однако, удивившись, Владимир Путин тут же "нашёл" пропавшие деньги.
Цыденов отчитывался перед главой государства о выделенных на модернизацию здания библиотеки средствах и назвал сумму в размере 615 миллионов рублей. Взгляд президента сразу изменился на удивлённый, после чего он перебил чиновника, возразив, что сумма должна была быть значительно больше.
— Нет. Нет-нет-нет. Миллиард. По моим данным, миллиард стоит библиотека. Значит, если вы говорите 600 [миллионов], то где ещё 400 миллионов? — спросил Путин.
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Оказалось, что речь шла лишь о новом корпусе библиотеки, на который была потрачена названная сумма. Ещё один корпус — старый, который ждёт реконструкции. Губернатор уточнил, что у президента правильные данные и что оставшиеся 385 миллионов пойдут на ремонт старого здания.
Ранее в ходе того же совещания американский поэт, драматург и один из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык Джулиан Генри Лоуэнфельд поблагодарил Путина за российское гражданство.