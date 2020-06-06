Школьницу из Читы наградили путёвкой за спасение человека. У семьи нет денег на её дорогу к морю

В прошлом году 13-летняя Маргарита Шванова из Читы стала настоящей героиней — она и её старшая сестра спасли из воды двоих человек. Несмотря на то, что один из тонущих молодых людей был наголову выше школьницы, девочке удалось вытащить его на берег. За проявленный героизм и спасение попавших в беду людей региональное управление МЧС наградило Риту путёвкой в лагерь "Орлёнок". Но в Минобразования заявили, что оплатить дорогу многодетной семье Швановых придётся самим, как и прочие попутные расходы, вроде питания в пути. По подсчётам семьи Швановых, на это потребуется как минимум 20 тысяч рублей.

– Для меня, для многодетной мамы, это непосильно. Конечно у меня дочь (мыслями) уже вся там, на море. Будем что-то думать, мир не без добрых людей. Какими-то силами мы отправим её и соберём, – рассказала Лайфу мама девочки Анжела Шванова.

В региональном правительстве в отсутствии денег на путёвку для девочки-героя винят пандемию коронавируса. Как пояснили чиновники, из-за сложной эпидемиологической обстановки неизвестно когда начнется и начнётся ли вообще летний оздоровительный сезон, а все имеющиеся средства у регионального правительства уходят на борьбу с пандемией.

– Летняя оздоровительная кампания, вообще не понятно, в августе вообще начнется в регионе или нет, будем ли мы вывозить ребят. Мы, получается, родителям можем только оказать какое-то содействие, где-то мы на предпринимателей в те какие-то годы выходили. У нас, к сожалению, на отправку этих ребят денег нет. Мы с родителями это проговариваем, чтобы они обращались в школу, муниципальные районы, потому что у нас нет на проезд (средств)... В связи с тем, что у нас несбалансированный и дефицитный бюджет в крае вряд ли, наверное, даже правительство сможет помочь, у нас сейчас борьба активная с пандемией идёт, – заявила Лайфу начальник отдела молодежной политики Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Людмила Эмих.

Как сообщал Лайф, чиновники помогут оренбургской семье, у которой отобрали детей.