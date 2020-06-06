Директор Национальной библиотеки Бурятии объяснила важность поправок в конституцию для сферы культуры

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Директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева выступила в поддержку поправок в Конституцию РФ, которые предусматривают закрепление в высший нормативный правовой акт страны гарантий по защите культурного многообразия.

— Особенно своевременно, на мой взгляд, включение в основной закон нашей страны поправок об обязанности государства защищать культурную самобытность всех народов нашей страны, о гарантиях сохранения этнокультурного и языкового разнообразия, — сказала она на видеосовещании президента РФ с деятелями культуры.

Гармаева подчеркнула особую важность конституционного закрепления гарантий охраны и поддержки культуры со стороны государства.

Солидарность с мнением коллеги выразил директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич. Он заметил важность поправок к конституции, касающихся русского языка и языков народов России.

— Очень по-пушкински, поскольку мы все знаем стихотворение "Памятник", и там есть строки: "Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык…", — продекларировал Василевич.