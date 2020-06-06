"Чтобы певцу петь, он должен дышать". Путин ответил на вопрос о сроках открытия театров

Все без исключения граждане России хотят, что учреждения культуры, творческие коллективы и артисты вернулись к работе и начали свободно выступать, как до пандемии коронавируса. Однако делать это преждевременно. В первую очередь из соображений безопасности для самих артистов. Об этом в ходе онлайн-совещания с деятелями культуры заявил президент России Владимир Путин.

— Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объёме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах. Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении лёгких на 75–80% это очень сложно, — ответил Владимир Путин на реплику художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о возобновлении работы деятелей культуры.

Как добавил президент, отработав сейчас всего неделю или две, артисты рискуют потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь, учитывая воздействие коронавируса на дыхательную систему человека. Подобный негативный сценарий развития событий стал бы трагедией для отдельных деятелей искусств, подчеркнул Путин.