СМИ: США готовят пакет санкций против десятков нефтяных танкеров

США планируют ввести санкции против нескольких десятков нефтяных танкеров из-за их деятельности в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters. Первую часть мер власти страны могут обнародовать уже в ближайшее время.

Отмечается, что ограничения будут направлены в адрес 25 крупных танкеров, способных перевозить до двух миллиардов баррелей топлива, а также — 17 небольших судов. По задумке американских властей, такие меры должны стать предупреждением для всех остальных судовладельцев, которые сотрудничают или планировали сотрудничать с Венесуэлой.