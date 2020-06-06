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СМИ: США готовят пакет санкций против десятков нефтяных танкеров

Американские власти надеются, что такие меры отобьют у судовладельцев желание сотрудничать с Венесуэлой.

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Фото © Facebook / U.S. Coast Guard Pacific Southwest

США планируют ввести санкции против нескольких десятков нефтяных танкеров из-за их деятельности в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters. Первую часть мер власти страны могут обнародовать уже в ближайшее время.

Отмечается, что ограничения будут направлены в адрес 25 крупных танкеров, способных перевозить до двух миллиардов баррелей топлива, а также — 17 небольших судов. По задумке американских властей, такие меры должны стать предупреждением для всех остальных судовладельцев, которые сотрудничают или планировали сотрудничать с Венесуэлой.

В конце мая стало известно, что США планируют ввести санкции в отношении Ирана из-за поставок топлива в Венесуэлу. Однако, несмотря на угрозы, через несколько дней первый иранский танкер с нефтью всё же прибыл в страну.

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