Доктор Мясников рассказал, как страх может создать условия для заражения коронавирусом

Страх заболеть коронавирусной инфекцией снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, эта гипотеза подтверждена опытами на лабораторных крысах.

— Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета... Я вам как медик скажу: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет, — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Эксперименты с лабораторными крысами показали, что запуганные грызуны болели чаще и дольше, чем те, которые не подвергались стрессу, говорит доктор. Он призвал в период пандемии надеяться только на собственный иммунитет и делать всё для его укрепления: отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, закаляться. Мясников также посоветовал носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.