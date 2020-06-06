Члены ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти ещё на месяц

Министры стран – участниц ОПЕК договорились продлить действие текущих договорённостей по сокращению максимального уровня добычи нефти ещё на один месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект соглашения.
— Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, ещё на один месяц — до конца июля 2020 года, — говорится в документе.
Теперь меры будут обсуждаться в формате ОПЕК+, то есть с участием стран, не входящих в ОПЕК.
Напомним, в апреле государства – участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. На фоне новостей о возможном продлении текущих договорённостей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку $42 за баррель.