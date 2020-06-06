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Члены ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти ещё на месяц

Как следует из соглашения, в июле будут действовать те же параметры, что в мае и июне, — снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

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Фото © Facebook / OPEC

Министры стран – участниц ОПЕК договорились продлить действие текущих договорённостей по сокращению максимального уровня добычи нефти ещё на один месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект соглашения.

Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, ещё на один месяц — до конца июля 2020 года, — говорится в документе.

Теперь меры будут обсуждаться в формате ОПЕК+, то есть с участием стран, не входящих в ОПЕК.

Напомним, в апреле государства – участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. На фоне новостей о возможном продлении текущих договорённостей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку $42 за баррель.

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