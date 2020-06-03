Валютный шторм. До каких значений опустится курс доллара

Привлекательность сбережений в долларах падает. Банки снижают ставки по валютным вкладам, а курс обновил трёхмесячный минимум. Стоит ли сейчас покупать доллары и до каких значений может укрепиться рубль?

В начале июня произошло сразу три события, которые стали рекордными за последнее время. Нефть подорожала до 40 долларов за баррель марки Brent. Доллар впервые за три месяца стал стоить дешевле 70 рублей. Такое сложно было себе представить ещё несколько недель назад.

При этом банки стали активно снижать ставки по вкладам в долларах. Проценты обновляют очередные минимумы. По многим вкладам в долларах доходность сейчас составляет всего 0,2–0,5% годовых

Сейчас растёт спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Это одна из причин, по которой валюты развивающихся рынков укрепляются к доллару. Кроме того, вернуться ниже 70 курсу рубля помог рост цен на нефть до 40 долларов за баррель. Сырьё дорожает, так как ожидается восстановление спроса по мере снятия ограничений из-за коронавируса Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович

Эксперт компании XCritical Ян Арт отметил, что помимо нефтяных котировок укреплению рубля способствовала и политика российского Центробанка (в конце марта и апреле).

— В былые времена при таком обвале мы могли бы увидеть резкое обрушение российской валюты ниже уровня в 100 рублей за доллар, а в этот кризис всё негативное воздействие — в пределах 10%, — сказал Ян Арт. — Это означает, что рубль остаётся хотя и слабой, но более здоровой валютой, чем в кризис 2008–2009 годов.

Сейчас инвесторы ожидают, что страны ОПЕК+ примут решение о продлении договорённости по ограничению буровой активности ещё на два месяца. Если прогнозы оправдаются, то рубль получит дополнительную поддержку и вполне может укрепиться до отметки в 68 за доллар. Такое мнение высказал эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев.

Он отметил, что в нынешних условиях лучше повременить с конвертацией рублей. Эксперт считает, что в ближайшие дни должна появиться возможность обменять валюту по более выгодному курсу.

Если не будет никаких негативных сюрпризов, то рубль вполне способен укрепиться до отметки в 66,5 за доллар. На стороне рубля также выступает процесс снижения ключевой ставки. Мы считаем, что уже на июньском заседании ЦБ может снизить ставку сразу на 100 б.п., что обеспечит приток капитала в ОФЗ и таким образом поддержит курс национальной валюты Геннадий Николаев

Дальнейшие перспективы рубля во многом будут зависеть от результатов встречи ОПЕК+, которая должна пройти в начале июня. По её итогам ожидается продление рекордного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 10% мирового производства. Участники рынка надеются, что сокращение продлят ещё на два-три месяца.

— Если решение будет принято, то инертный рост на нефтяном рынке может продолжиться в диапазоне 41–42 доллара за баррель, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — На этом фоне пара доллар/рубль может протестировать отметку в 67,6. Затем высока вероятность, что начнётся коррекция в район 69–70 рублей за доллар.

В краткосрочной перспективе, по оценкам Антона Покатовича, курс рубля к доллару будет формироваться в диапазоне 67,5–70, а в целом в летние месяцы — в пределах 67–74.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что существенный рост рубля вряд ли продолжится долго. Он полагает, что доллар не опустится ниже 67–68 рублей. По его прогнозам, вряд ли можно ожидать дальнейшего значительного роста нефтяных цен. Скорее, они останутся не выше равновесного диапазона 40–45 долларов на длительное время. Марк Гойхман также не исключает укрепление доллара до 75 рублей к осени.