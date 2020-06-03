Погода в доме. Как получить компенсацию за затопленное жильё

В последние весенние выходные Красногорск и Нахабино оказались в воде. Всему виной — проливные дожди с сильными порывами ветра. Результат непогоды оказался плачевным: несколько десятков дачных участков и домов оказались затоплены, а в некоторых местах вода дошла до уровня окон. Потоп случился и в жилом комплексе в Химках. Подтопленным оказался паркинг. Также залило подъезд и шахту лифта.

Пострадавших жильцов попросили отправиться на время к родственникам или друзьям. В большей мере это касается тех, кто находится в зоне потенциально возможного затопления. Обильные осадки продолжаются, поэтому уровень воды может подняться ещё выше. А тем, у кого нет близких, предоставят временное жильё в гостиницах.

Хорошо, что людям протянули руку помощи. Однако пострадавшие задаются вопросом, что теперь делать со своим жильём. Из-за распространения коронавирусной инфекции многие лишились работы и восстанавливать жильё собственными силами просто нет возможности.

Поможет ли страховка?

Стоит отметить, что у граждан есть возможность заключения договора добровольного страхования. Для этих целей был принят специальный закон, направленный на стимулирование добровольного страхования от чрезвычайных ситуаций, в том числе катаклизмов (Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Согласно этому закону, пострадавшим возмещается ущерб в случае чрезвычайных ситуаций и причинения вреда жилым помещениям. При этом возмещение ущерба застрахованному лицу происходит в случае утраты жилого помещения.

Как объяснил Лайфу управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский, органы государственной власти субъектов РФ вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования.

Минимальный объём обязательств страховой компании в рамках программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования определяется в предельных значениях страховой суммы от 300 до 500 тысяч рублей Владислав Варшавский, управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры"

Притом если страхование жилого помещения будет осуществлено вне рамок программы, то действующее законодательство допускает добровольное страхование риска причинения вреда или утраты жилого помещения. В таком случае риски будут определяться правилами страхования и договором.

Владислав Варшавский отметил, что, если повреждённое жильё было не застраховано, пострадавшему жильцу стоит рассчитывать только на поддержку региональных или федеральных властей. Такая помощь, как правило, оказывается в тех случаях, когда в результате стихийного бедствия вред причиняется большому количеству человек.

Управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников отметил, что страховые компании очень редко включают природные катаклизмы в свои пакеты.

— От стихийных бедствий, куда входит в том числе риск затопления из-за разлива рек, проливных дождей, страхуют единицы, потому что результат и ущерб в таких случаях невозможно предсказать. Соответственно, требовать компенсации, если риск стихийных бедствий не включён в страховой пакет, невозможно, — пояснил эксперт.

Существует такая организация, как управляющая компания (УК) — юридическое лицо. Такие компании создаются для обеспечения жизнедеятельности домов. Все услуги оказываются в соответствии с законом. Управляющая компания — посредник между проживающими в многоквартирном доме и компаниями по предоставлению услуг населению.

Но стоит понимать, какие именно инженерные сооружения, находящиеся не в местах общего пользования, а в собственных квартирах, входят в сферу ответственности УК и ремонтируются бесплатно.

Стояки водоснабжения и их ответвления до первого запорного устройства, стояки теплоснабжения и канализации до точки соединения с отводящими трубами, а также газопроводы до запорного крана меняются бесплатно.

А вот смесители, краны, ванны, унитазы, батареи, трубы от точек соединения, электропроводку собственник жилья будет ремонтировать за свой счёт.