Погода в доме. Как получить компенсацию за затопленное жильё

В последние весенние выходные Красногорск и Нахабино оказались в воде. Всему виной — проливные дожди с сильными порывами ветра. Результат непогоды оказался плачевным: несколько десятков дачных участков и домов оказались затоплены, а в некоторых местах вода дошла до уровня окон. Потоп случился и в жилом комплексе в Химках. Подтопленным оказался паркинг. Также залило подъезд и шахту лифта.
Пострадавших жильцов попросили отправиться на время к родственникам или друзьям. В большей мере это касается тех, кто находится в зоне потенциально возможного затопления. Обильные осадки продолжаются, поэтому уровень воды может подняться ещё выше. А тем, у кого нет близких, предоставят временное жильё в гостиницах.
Хорошо, что людям протянули руку помощи. Однако пострадавшие задаются вопросом, что теперь делать со своим жильём. Из-за распространения коронавирусной инфекции многие лишились работы и восстанавливать жильё собственными силами просто нет возможности.
Поможет ли страховка?
Стоит отметить, что у граждан есть возможность заключения договора добровольного страхования. Для этих целей был принят специальный закон, направленный на стимулирование добровольного страхования от чрезвычайных ситуаций, в том числе катаклизмов (Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Согласно этому закону, пострадавшим возмещается ущерб в случае чрезвычайных ситуаций и причинения вреда жилым помещениям. При этом возмещение ущерба застрахованному лицу происходит в случае утраты жилого помещения.
Как объяснил Лайфу управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский, органы государственной власти субъектов РФ вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования.
Минимальный объём обязательств страховой компании в рамках программы организации возмещения ущерба с использованием механизма добровольного страхования определяется в предельных значениях страховой суммы от 300 до 500 тысяч рублей
Притом если страхование жилого помещения будет осуществлено вне рамок программы, то действующее законодательство допускает добровольное страхование риска причинения вреда или утраты жилого помещения. В таком случае риски будут определяться правилами страхования и договором.
Владислав Варшавский отметил, что, если повреждённое жильё было не застраховано, пострадавшему жильцу стоит рассчитывать только на поддержку региональных или федеральных властей. Такая помощь, как правило, оказывается в тех случаях, когда в результате стихийного бедствия вред причиняется большому количеству человек.
Управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников отметил, что страховые компании очень редко включают природные катаклизмы в свои пакеты.
— От стихийных бедствий, куда входит в том числе риск затопления из-за разлива рек, проливных дождей, страхуют единицы, потому что результат и ущерб в таких случаях невозможно предсказать. Соответственно, требовать компенсации, если риск стихийных бедствий не включён в страховой пакет, невозможно, — пояснил эксперт.
Существует такая организация, как управляющая компания (УК) — юридическое лицо. Такие компании создаются для обеспечения жизнедеятельности домов. Все услуги оказываются в соответствии с законом. Управляющая компания — посредник между проживающими в многоквартирном доме и компаниями по предоставлению услуг населению.
Но стоит понимать, какие именно инженерные сооружения, находящиеся не в местах общего пользования, а в собственных квартирах, входят в сферу ответственности УК и ремонтируются бесплатно.
Стояки водоснабжения и их ответвления до первого запорного устройства, стояки теплоснабжения и канализации до точки соединения с отводящими трубами, а также газопроводы до запорного крана меняются бесплатно.
А вот смесители, краны, ванны, унитазы, батареи, трубы от точек соединения, электропроводку собственник жилья будет ремонтировать за свой счёт.
Необходимо знать, передан ли дом управляющей компании. Если да, то в случае затопления общедомовых объектов в многоквартирных домах пострадавший может обратиться туда, советует Пётр Гусятников. Если нет, то к застройщику. Эксперт указал на то, что, если УК или застройщик не реагируют на обращения, пострадавший жилец может обратиться в суд, но предварительно он должен оценить нанесённый ущерб.