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Кешбэк за путешествие. Как получить компенсацию за турпутёвку

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для российских туристов выделено 15 миллиардов рублей.

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Фото © Shutterstock

Многие после пандемии уже решают, куда поехать. Выбор сложный — зарубежные страны ещё закрыты. Остаётся пока отдыхать внутри России. Чтобы жители нашей страны не терялись в догадках, что выбрать, Ростуризм разработал целую программу. Теперь тем, кто решит купить путёвку на отдых в пределах России, положена компенсация. Причём касается это абсолютно всех, а не каких-то льготных категорий граждан. Регионы, для поездки в которые полагается выплата, разделены на две группы. Одни — для путешествий с 15 августа по 20 декабря, вторые — с 1 октября по 20 декабря.

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За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей вы получите пять тысяч рублей, если цена составляет от 50 до 75 тысяч рублей, то вы получите десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в размере 15 тысяч рублей дают за туры стоимостью выше 75 тысяч рублей. Но, чтобы эту компенсацию получить, нужно соблюсти несколько условий: сроки, стоимость и условия оплаты. Кешбэк придёт вам автоматически на карту, если вы всё сделали правильно.

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