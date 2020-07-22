Туристы получат компенсации в 5-15 тысяч рублей за отдых в России

Решившие отдохнуть на родине туристы получат компенсации затрат на приобретение туров в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что на такие выплаты будет выделено 15 миллиардов рублей.

— Сумма возврата средств туристам составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от тура, — сказал премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что туризм является одной из перспективнейших отраслей, однако сейчас эта сфера переживает трудные времена, поэтому необходимо её поддержать и обеспечить условия для динамичного развития.