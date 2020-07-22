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Мишустин пообещал, что отказа от традиционных форм образования не будет

Цифровые технологии могут быть лишь дополнением к нему.

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Фото © Pixabay

Отказа от традиционных форм образования в России не произойдёт. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчётом о работе кабинета министров.

По словам главы правительства, компьютер не заменит живое общение между учеником и педагогом, а цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование.

Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению, — пояснил премьер.

Мишустин отметил, что получение дополнительных навыков в онлайне стало популярным среди граждан всех возрастов, а спрос на обучение в дистанционном формате продолжает сохраняться.

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