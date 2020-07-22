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Мишустин — о работе правительства в пандемию: Приходилось принимать решения в течение суток

Глава кабмина отметил, что кризис затронул всех и власти были обязаны позаботиться о гражданах.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, требовал молниеносных решений, так как многие граждане страны оказались в тяжёлом положении.

Мы обязаны были о них позаботиться. В это сложное время решения приходилось принимать практически молниеносно. В правительстве сроки рассмотрения и согласования документов были сокращены до 24 часов, — сказал он во время выступления с ежегодным отчётом о работе правительства.

Мишустин отметил, что для запуска всех программ по поддержке людей и экономики пришлось пойти на существенное смягчение бюджетной политики. Снижая доходы, власти не сокращали расходы, которые даже выросли за этот период. Премьер-министр РФ отметил, что благодаря этому удалось уменьшить негативное влияние последствий распространения коронавируса.

По словам Мишустина, принятые по инициативе президента РФ меры для поддержки граждан и экономики беспрецедентны по сумме выделенных средств и охвату отраслей.

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