Мишустин — о работе правительства в пандемию: Приходилось принимать решения в течение суток

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, требовал молниеносных решений, так как многие граждане страны оказались в тяжёлом положении.

— Мы обязаны были о них позаботиться. В это сложное время решения приходилось принимать практически молниеносно. В правительстве сроки рассмотрения и согласования документов были сокращены до 24 часов, — сказал он во время выступления с ежегодным отчётом о работе правительства.

Мишустин отметил, что для запуска всех программ по поддержке людей и экономики пришлось пойти на существенное смягчение бюджетной политики. Снижая доходы, власти не сокращали расходы, которые даже выросли за этот период. Премьер-министр РФ отметил, что благодаря этому удалось уменьшить негативное влияние последствий распространения коронавируса.