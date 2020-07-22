Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

Председатель правительства отметил, что принятые шаги по борьбе с болезнью были своевременными и правильными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия с пандемией коронавируса справляется лучше многих других стран. Об этом он сказал на выступлении в Госдуме с ежегодным отчётом по работе правительства.

— Оглядываясь назад, уверен, что основные принятые решения (по борьбе с коронавирусом. — Прим. Лайфа) были своевременными и правильными... Можно уверенно сказать, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих государств. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран, — сообщил он.

Мишустин также отметил, что пандемия, а также цены на нефть помешали рывку в российской экономике. Он заметил, что к началу 2020 года общий объём Фонда национального благосостояния составил почти восемь триллионов рублей, а показатели инфляции и безработицы находились на минимальных значениях, что и создавало "предпосылки для рывка". Однако в начале текущего года Россия столкнулась с "мощнейшим вызовом" — пандемией коронавируса.