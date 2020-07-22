Захватчика заложников в Луцке обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия

Мужчине, который удерживал 13 человек в автобусе в украинском городе Луцке, предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

— Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлены обвинения в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, — заявил Геращенко в эфире телеканала "1+1".

Замглавы МВД Украины выразил уверенность в том, что суд оставит мужчину под стражей. Геращенко пообещал, что захватчика заложников ждёт длительное тюремное заключение, вероятно, пожизненный срок.