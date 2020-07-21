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В СБУ назвали терактом захват заложников в Луцке

Ранее с террористом начались переговоры.

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По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке" Управления СБУ по Волынской области.

По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка — Берестечко следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт", — говорится в сообщении.

Ранее с захватчиком начались переговоры. Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что мужчина лечился в психбольнице. Он попросил быть осторожнее с заявлениями и отметил, что силовики вышли на семью, родственников и окружение преступника.

Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Также злоумышленник угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.

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