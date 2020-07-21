В СБУ назвали терактом захват заложников в Луцке

По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке" Управления СБУ по Волынской области.

— По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка — Берестечко следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт", — говорится в сообщении.

Ранее с захватчиком начались переговоры. Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что мужчина лечился в психбольнице. Он попросил быть осторожнее с заявлениями и отметил, что силовики вышли на семью, родственников и окружение преступника.