С захватчиком автобуса в Луцке начались переговоры

С захватившим автобус в украинском Луцке начались переговоры, об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— У нас есть контакт с этим человеком. С ним уже разговаривают, — сказал он.

Глава МВД также опроверг информацию о том, что террорист лечился в психбольнице. Аваков попросил быть осторожнее с заявлениями и отметил, что силовики вышли на семью, родственников и окружение преступника.