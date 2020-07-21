Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

С захватчиком автобуса в Луцке начались переговоры

Глава МВД заявил, что террорист не лечился в психбольнице.

493
Post cover

Фото © konkurent.ua

С захватившим автобус в украинском Луцке начались переговоры, об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

У нас есть контакт с этим человеком. С ним уже разговаривают, — сказал он.

Глава МВД также опроверг информацию о том, что террорист лечился в психбольнице. Аваков попросил быть осторожнее с заявлениями и отметил, что силовики вышли на семью, родственников и окружение преступника.

Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Также террорист, несмотря на жаркую погоду, запретил передавать воду заложникам.

Выбор редакции

Loading...