С захватчиком автобуса в Луцке начались переговоры

С захватившим автобус в украинском Луцке начались переговоры, об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
— У нас есть контакт с этим человеком. С ним уже разговаривают, — сказал он.
Глава МВД также опроверг информацию о том, что террорист лечился в психбольнице. Аваков попросил быть осторожнее с заявлениями и отметил, что силовики вышли на семью, родственников и окружение преступника.
Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Также террорист, несмотря на жаркую погоду, запретил передавать воду заложникам.