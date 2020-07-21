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Захватчик заложников из Луцка пригрозил взорвать автобус в случае штурма

Произошедшее мужчина объясняет "усталостью от ситуации".

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Фото © Нацполиция Украины

Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, пригрозил взорвать транспортное средство, если силовики пойдут на штурм. По словам захватчика, среди заложников есть дети и беременные женщины.

Пока к автобусу стягивают военную технику, мужчина обзванивает близких заложников. Он извиняется перед ними и просит привлечь внимание журналистов, которые могли бы распространить его требования к властям. Захватчик рассказывает, что пойти на преступление его подтолкнула "усталость от ситуации".

Как писал Лайф, внутри автобуса находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе — гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате.

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