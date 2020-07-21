Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Слом системы". Украинская полиция озвучила требование захватчика автобуса из Луцка

В посте в "Твиттере" мужчина назвал государство "первым террористом".

761
Post cover

Предполагаемый захватчик. Фото © Соцсети

Вооружённый мужчина, захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, не выдвигал каких-либо конкретных требований, кроме "слома системы". Правоохранители пытаются вести с ним переговоры, сообщил представитель Нацполиции Волынской области.

В записях, которые предполагаемый захватчик разместил в соцсети "Твиттер" под ником Максим Плохой, он назвал "первым террористом" государство и "поздравил" пользователей с "днём антисистемы". Мужчина рассказал, что хочет, чтобы представители власти записали видео, на котором признают себя "террористами в законе".

Ранее сообщалось, что в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате.

Выбор редакции

Loading...