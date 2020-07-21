"Слом системы". Украинская полиция озвучила требование захватчика автобуса из Луцка

Вооружённый мужчина, захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, не выдвигал каких-либо конкретных требований, кроме "слома системы". Правоохранители пытаются вести с ним переговоры, сообщил представитель Нацполиции Волынской области.

В записях, которые предполагаемый захватчик разместил в соцсети "Твиттер" под ником Максим Плохой, он назвал "первым террористом" государство и "поздравил" пользователей с "днём антисистемы". Мужчина рассказал, что хочет, чтобы представители власти записали видео, на котором признают себя "террористами в законе".