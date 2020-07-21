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Опубликовано видео с места захвата заложников в украинском Луцке

В автобусе находятся вооружённый злоумышленник и около 20 пассажиров.

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Видео © Соцсети

В соцсетях появились кадры с места захвата заложников в центре украинского города Луцка. Там вооружённый мужчина ворвался в рейсовый автобус и угрожает взорвать его. Внутри находится около 20 человек.

По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере". Он хочет, чтобы министры, судьи, прокуроры, нардепы, главы церквей записали видео, на котором признают себя "террористами в законе".

Сейчас центр города перекрыт, на месте работают полиция и Нацгвардия. Информации о пострадавших нет.

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