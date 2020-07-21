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Лайф публикует кадры задержания молодожёнов на Rolls-Royce, станцевавших лезгинку на МКАД

Паре и их гостям вменяют мелкое хулиганство.

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Видео © LIFE

Лайф публикует момент задержания молодожёнов, которые отплясывали лезгинку вместе с гостями прямо на МКАД, выйдя из своих машин.

Белый Rolls-Royce, в котором ехала пара, правоохранители нагнали уже на Бутырской улице в Москве. Её даже ненадолго пришлось перекрыть, чтобы влюблённые смогли развернуться. А к свадебному кортежу присоединились экипажи ДПС.

Напомним, накануне жених и невеста вместе с гостями устроили танцы на МКАД. Они вышли из автомобилей, начали танцевать лезгинку и аплодировать на проезжей части, тем самым перекрыв две полосы движения. Лайф публиковал видео бурного празднования свадьбы. Всю компанию позднее задержали и направили в отделение полиции, включая жениха и невесту. Им вменяют мелкое хулиганство.

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